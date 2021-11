Bản lĩnh của Thủ đô

Cần bản lĩnh

Hà Nội cũng vậy. Ngày 24/7 TP bắt đầu phong tỏa theo chỉ thị 16 khi kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đang diễn ra. Không ít người biết, số ca mắc hàng ngày ở Hà Nội khi đó tương tự như ở TP.HCM cách đó 2 tháng. Tuy nhiên, mỗi ngày Thủ đô vẫn tiếp nhận hơn chục chuyến bay từ TP.HCM và cả trăm ngàn chuyến xe khách. Phải đến 7/8 các hoạt động này mới dừng hẳn.

Dùng laptop để trình chứng nhận tiêm vắc xin tại phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sáng nay. Ảnh: Đình Hiếu

Các nhà dịch tễ nhận định, nếu Hà Nội không đóng ngay thì việc lặp lại rủi ro bùng phát dịch bệnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng, kể cả khi đã phong tỏa, số ca mắc trong cộng đồng tháng 7, tháng 8 vẫn tăng vọt trong cộng đồng. Nhiều phường, nhiều khu phố bị phong tỏa; cả TP căng như dây đàn, tâm lý xã hội rất nặng nề.

Rất may là Hà Nội không cực đoan thực hiện “3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến”, mà để DN tự chịu trách nhiệm. Kết quả là chỉ số sản sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 10% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách trong 10 tháng là 217 nghìn tỷ đồng, đạt 92% dự toán trung ương giao và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2020. Nhưng cái giá của phong tỏa cũng rất lớn: GDP của Thủ đô trong quý 3 âm hơn 7%.

Khi đã phủ vắc xin rộng, cách thức chống dịch cần “thích ứng, an toàn” theo chỉ dẫn của Chính phủ để tạo nên môi trường thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo môi trường kinh doanh thông suốt, an toàn.

TP nên mở rộng để những người nhiễm Sars-Cov-2 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở nhà, tất nhiên, vẫn duy trì các khu cách ly để giúp những người không có điều kiện. Những ca chuyển nặng hơn thì chuyển lên tuyến trên điều trị.

Cùng với thúc đẩy, hoàn thành tiêm vắc xin, cách làm đó của Hà Nội sẽ trao quyền cho người dân tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình và người thân, như trong công thức “5K + vắc xin + ... + ý thức người dân” của Chính phủ. Bằng cách đó, đầu tàu kinh tế sẽ ổn thôi cả về chống dịch lẫn phát triển kinh tế.

Đã được phủ nhiều vắc xin, Thủ đô là trung tâm kinh tế, là động lực tăng trưởng của đất nước. Vừa phải chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế để kéo đoàn tàu cả nước mới là thách thức, thể hiện bản lĩnh của Thủ đô.

Tư Giang