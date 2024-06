Bán lẻ khởi động sớm mùa Back to School 2024 với kỳ vọng doanh thu tăng trưởng 2 con số

Nhiều ưu đãi cho khách hàng khi mua laptop AI mùa Back to School. Ảnh: Phương Phạm.

Ngoài ra, FPT Shop cũng đặc biệt hợp tác với ngân hàng và các tổ chức tài chính triển khai chương trình trả góp 0% lãi suất nhằm giảm tải gánh nặng tài chính cũng như hỗ trợ tối đa cho các bậc phụ huynh khi trang bị phương tiện học tập cho con em mình.



Dự báo mùa Back to School 2024 sẽ hướng đến các sản phẩm laptop AI, ASUS cho biết bên cạnh ra mắt sản phẩm mới sẽ còn có nhiều hoạt động, chương trình dành riêng cho học sinh, sinh viên để mang đến những trải nghiệm AI trọn vẹn cho người dùng trẻ.



Cùng với ASUS, MSI, Xiaomi cho biết cũng đã có kế hoạch sớm cho mùa tựu trường Back to School cho những ưu đãi dành riêng cho người tiêu dùng khi mua sản phẩm chính hãng tùy thời điểm.



Mùa Back to School không chỉ kỳ vọng về doanh số, mà còn là những nỗ lực vì khách hàng trẻ



Theo bà Vân, với những chính sách dành riêng độc quyền trong mùa Back to School năm nay, Di Động Việt dự đoán sẽ kích cầu mua sắm cao trong dịp hèvà sức mua cũng sẽ tăng đáng kể so với quý trước.



Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Thương mại hệ thống FPT Shop cho biết, với tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như những dự đoán về thị trường và xu hướng nâng cấp máy của người dùng trẻ, chúng tôi kỳ vọng mùa Back To School năm nay, doanh thu sẽ tăng trưởng từ 10% - 20% so với cùng kỳ năm trước.



"Cùng với ưu đãi, FPT Shop cũng tiến hành tổ chức các buổi talkshow, workshop ‘Laptop với AI’ nhằm cập nhật thêm kiến thức, kỹ năng cho người dùng để góp phần nâng cao hiệu suất làm việc một cách tối ưu nhất", ông Kha chia sẻ thêm.