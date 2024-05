Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 4 tháng tăng 8,5%

Các loại thực phẩm khô bày bán tại Co.op Mart Rạch Miễu. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.062,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 13,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,3% (cùng kỳ năm 2023 tăng 8,7%).



Doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.594,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,3% tổng mức và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,4%).



Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 14,9%; may mặc tăng 10,3%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 0,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 17,8%.



4 tháng đầu năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương có mức tăng cao như: Quảng Ninh tăng 9,6%; Hải Phòng tăng 9,4%; Cần Thơ tăng 7,8%; Bình Dương tăng 7,7%; Đồng Nai tăng 6,9%; Đà Nẵng tăng 6,8%; TP Hồ Chí Minh tăng 6,4%; Hà Nội tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.



Cũng trong 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 237,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, doanh thu của một số địa phương có mức tăng cao như: Đà Nẵng tăng 23,2%; Quảng Ninh tăng 22,3%; Hải Phòng tăng 14,5%; TP Hồ Chí Minh tăng 12,6%; Hà Nội tăng 12,5%; Cần Thơ tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.



Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, với chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tiếp tục phát huy tác dụng, thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4/2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt người, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước.



Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 (năm chưa xảy ra dịch COVID-19).

Nhờ đó, doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 19,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,0% tổng mức và tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước.



Doanh thu 4 tháng đầu năm 2024 của một số địa phương tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước như: Khánh Hòa tăng 158,5%; Đà Nẵng tăng 98,5%; Bình Định tăng 60,6%; TP Hồ Chí Minh tăng 58,7%; Cần Thơ tăng 57,7%; Hà Nội tăng 49%; Quảng Ninh tăng 16,5%; Bình Dương tăng 14,7%.



Nhu cầu du lịch tháng 4 bắt đầu tăng khiến hoạt động vận tải diễn ra sôi động phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch và tiêu dùng của nhân dân trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5.



Vận tải hành khách tháng 4/2024 ước đạt 403,2 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 1,3% và luân chuyển đạt 22,8 tỷ lượt khách.km, tăng 3,1% so với tháng trước. Tính chung, 4 tháng đầu năm 2024, vận tải hành khách ước đạt 1.602,6 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 89,7 tỷ lượt khách.km, tăng 12,7%.



Doanh thu dịch vụ khác bốn tháng đầu năm 2024 ước đạt 211,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bốn tháng đầu năm 2024 của một số địa phương như sau: Lào Cai tăng 26,5%; Kiên Giang tăng 23,4%; Thừa Thiên - Huế tăng 19,6%; Bình Định tăng 14,4%; TP Hồ Chí Minh tăng 10,8%; Quảng Bình tăng 9,7%; Bình Dương tăng 8,6%; Cần Thơ tăng 8%; Hà Nội tăng 5,8%.



Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phát triển thị trường trong nước từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thống kê đề xuất, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi, xây dựng và hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thị trường trong nước bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành kinh tế vĩ mô và hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân, không để xảy ra tình trang thiếu hàng, sốt giá; phối hợp với các bộ, ngành trong việc tham mưu điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý giá, trong đó có mặt hàng xăng dầu nhằm bảo đảm cung ứng xăng dầu trên thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát chung theo mục tiêu của Chính phủ.