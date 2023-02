Bán lẻ hàng hóa Tết Nguyên đán ‘hồi phục’ mạnh mẽ

Sở Công Thương TP.HCM cho hay trong mùa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tổng mức bán lẻ xấp xỉ 57.000 tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua. Tuy nhiên, khi đi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng, lượng người không sôi động như các năm trước.

Nguyên nhân là do phương thức bán hàng của doanh nghiệp qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có kênh trực tuyến… Vì vậy, khi đi mua sắm kênh truyền thống sẽ không thấy đông khách như các năm trước.

Đối với việc kiểm tra hàng hóa, giá cả trên địa bàn tới nay chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào về giá cả, hàng gian, hàng giả trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, giá cả hàng hóa vẫn ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Hiện cơ quan quản lý thị trường đang thiết thiết lập các đội quản lý ở quận, huyện theo dõi tình hình giá cả cũng như hàng gian, hàng giả, hàng lậu.

Sở Công Thương cũng đã thiết lập hệ thống báo cáo trực tuyến của các kênh phân phối, trong đó các siêu thị, các chợ, trong trường hợp phát hiện có biến động hoặc là có những dấu hiệu bất thường là sẽ báo cáo ngay để can thiệp kịp thời.

Mặt bằng giá các mặt hàng phục vụ Tết nhìn chung tương đối ổn định, giá nhiều mặt hàng ở mức tương đương hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, chỉ có một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau xanh, bánh kẹo, đồ uống... trong những ngày cận Tết tăng nhẹ so với với ngày thường (khoảng 5 - 7%) do nhu cầu người dân tăng cao.