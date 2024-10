Ban lãnh đạo Man Utd chưa sa thải HLV Ten Hag

Trong cuộc họp thường kỳ hôm qua (8/10), Ban lãnh đạo Man Utd chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của HLV Erik Ten Hag. Theo báo giới Anh, trong cuộc họp thường kỳ ngày 8/10, các lãnh đạo của Man Utd quyết định rằng HLV Erik Ten Hag vẫn sẽ được tại vị. Tuy nhiên, đây chỉ là quyết định tạm thời và chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa được đảm bảo. Cuộc họp có sự tham gia của đồng sở hữu Man Utd Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Berrada, giám đốc thể thao Dan Ashworth, giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox sẽ có cuộc họp tại London (Anh). HLV Erik Ten Hag vẫn tiếp tục dẫn dắt Man Utd (Ảnh: Reuters). Bản thân HLV Erik Ten Hag còn đang cùng gia đình trải qua kỳ nghỉ ngắn ngày khi các đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu FIFA Days. Ông cũng cho phép các cầu thủ Man Utd không phải tập trung đội tuyển quốc gia được nghỉ ngơi trong vài ngày. Tương lai của HLV Erik Ten Hag bị đặt trong tình trạng báo động trong 2 tuần gần đây, khi Man Utd thua 0-3 trước Tottenham Hotspur tại Old Trafford, tiếp đó là các trận hòa Porto tại Europa League và Aston Villa tại Premier League, khiến các ông chủ tỏ ra hết kiên nhẫn. Mặc dù vậy, việc phải chi số tiền bồi thường hợp đồng lên đến 17,5 triệu bảng nếu sa thải Ten Hag khiến Ban lãnh đạo Man Utd phải cân nhắc. Hợp đồng của chiến lược gia người Hà Lan ở sân Old Trafford có thời hạn đến tháng 6/2026. HLV Gareth Southgate và Thomas Tuchel được đồn đoán sẽ là ứng cử viên hàng đầu mà Man Utd nhắm đến để thay thế Erik Ten Hag. Tuy vậy, HLV Ten Hag vẫn chưa bị phán quyết về tương lai thời điểm này. Sau khi kết thúc loạt trận FIFA Days tháng 10, Man Utd sẽ tiếp đón Brentford tại Old Trafford ở vòng 8 Premier League ngày 19/10. Sau đó, "Quỷ đỏ" làm khách tới sân của Fenerbahce ở Europa League và West Ham ở Premier League.