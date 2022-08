Băn khoăn việc giá xăng giảm nhưng hàng thiết yếu vẫn... neo cao

Hàng hóa thiết yếu vẫn "neo" cao dù giá xăng đã giảm (Ảnh: TTXVN).

Trong tháng 7, tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm so với tháng 6. Theo báo cáo của Bộ Công an, khiếu kiện đông người vẫn diễn biến phức tạp, nhất là ở một số địa phương thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất, tháo dỡ hàng trăm công trình xây dựng trái phép, trong đó nổi lên 8 vụ việc khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự.

Ông Dương Thanh Bình cho biết, có 5 nội dung kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, có giải pháp cụ thể để thực hiện và đến nay đã có kết quả như vấn đề môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông; vấn đề xử lý tin xấu độc trên môi trường internet; vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế trầm trọng tại cơ sở y tế của Trung ương và địa phương; kết quả xử lý đối với 2 vụ việc cụ thể phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương.

Phát biểu thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xác nhận, các phản ánh đúng thực tế của người dân về tình hình thị trường, giá cả. Theo ông Mẫn, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường thì giá xăng đã giảm nhưng các mặt hàng khác thì không giảm tương ứng.