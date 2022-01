Băn khoăn điểm thi học kỳ online 'đẹp long lanh' của học trò

Lý do chị Hà đưa ra khi “giúp” con là năm sau con lên lớp 6, nên cần một học bạ tốt để xét tuyển vào một số trường “hot”.

Tuy nhiên, cũng có phụ huynh ngạc nhiên vì điểm số của con cao bất ngờ.

"Với kiểu vừa học vừa chơi game, chat chit, youtube loạn xạ của con, tôi không hiểu tại sao mấy môn Toán, Lý của con đều hơn 9 điểm” – anh Lê Hòa (huyện Đông Anh) chia sẻ.

Anh cho biết hàng ngày “giục mỏi mồm” cậu con học học hành nghiêm túc, con vẫn ôm máy tính suốt ngày. Có điều, hoạt động chủ yếu lại không dành cho việc học.

“Tôi biết con tôi không phải dạng học sinh xuất sắc đến mức chỉ cần học một tí mà đã giỏi, nên rất ngạc nhiên khi con được điểm cao. Tôi được biết là khi học online, kiến thức đã được giảm tải khá nhiều, bài thi cũng nhẹ hơn khi học trực tiếp, nên nói thực tôi cũng không quá vui mừng với kết quả thi của con” - anh Hòa nói.

Một giáo viên Văn ở trường THCS quận Đống Đa cũng cho biết lượng nội dung kiến thức học sinh được học ở học kỳ này đã giảm tải hơn so với khi học trực tiếp. Vì vậy, ở đợt kiểm tra học kỳ này kết quả của nhóm học sinh khá giỏi vẫn cao là điều dễ hiểu, nhưng một số học sinh có sức học trung bình cũng có điểm cao. Do đó, theo cô, điểm thi không hoàn toàn phản ánh được chất lượng tương ứng của học sinh nếu so với những học kỳ trước.