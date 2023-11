Bán kết Miss Universe 2023: Đại diện Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa trình diễn nhạt nhòa

Your browser does not support the video tag.

Toàn bộ phần thi của Bùi Quỳnh Hoa trong đêm bán kết.

Sáng 16/11, bán kết Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2023 đã diễn ra với phần thi của 86 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đêm thi này, Bùi Quỳnh Hoa cùng các thí sinh thể hiện màn hô tên, trình diễn bikini và trang phục dạ hội. Màn thể hiện của đêm thi bán kết sẽ góp phần lớn vào điểm số chọn ra top 20 chung cuộc.

Mở màn bán kết, các thí sinh cùng nhau xuất hiện trong màn hô tên. Bùi Quỳnh Hoa diện váy ngắn ôm sát, trang điểm đậm cùng điểm nhấn son môi đỏ. Người đẹp hoàn thành tốt phần thi này với chất giọng vang, nội lực.



Bùi Quỳnh Hoa trong màn hô tên.

Sau đó, Bùi Quỳnh Hoa và các thí sinh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ bước vào phần thi bikini. Nhìn chung, các thí sinh năm nay đều sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng kỹ năng trình diễn tốt.

Được gọi tên ở vị trí gần cuối, Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện rạng rỡ trong trang phục bikini ánh kim. Người đẹp vẫn chọn màu son đỏ cùng kiểu tóc thắng. Tuy nhiên, một số khán giả cũng nhận xét rằng nhiều động tác đánh tay của Quỳnh Hoa thừa thãi và hất tóc khá mạnh. Những bước di chuyển của cô cũng quá nhanh so với nhịp nhạc nên khó thể bắt được những khoảnh khắc đẹp trên sân khấu.