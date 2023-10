Bán kết Miss Grand 2023: HH Thái Lan lỗi trang phục, Hoàng Phương chưa nổi bật

Đại diện Angola thể hiện ấn tượng, tạo dáng gợi cảm đúng với tính chất giải trí của cuộc thi. Hoa hậu Brazil dù có kỹ năng trình diễn tốt nhưng bị vấp, loạng choạng nhẹ trên sân khấu.





Một số người đẹp thể hiện tốt trong phần thi trang phục áo tắm gồm: Tây Ban Nha, Mỹ, Peru, Thái Lan… Hoa hậu Thái Lan, Ghana là hai trong những thí sinh có phần trình diễn đúng với tiêu chí cuộc thi khi tạo dáng ấn tượng kết hợp động tác đánh hông, đá gót, thậm chí vỗ nhẹ vào mông gây thích thú.

Lê Hoàng Phương tiếp tục trình diễn cuối cùng, được đánh giá có phần thi ở mức tạm ổn.

Hầu hết các thí sinh tiết chế hơn những năm trước, không có sự sáng tạo gây bùng nổ. Miss Grand International 2022 - Isabelle Menin kết màn trong trang phục áo tắm hồng cắt xẻ táo bạo, đồng diễn cùng 70 thí sinh.

Kết thúc chương trình, top 5 Grand Voice Award gồm đại diện Nigeria, Ghana, Nhật Bản, Singapore, Đức khoe giọng hát ấn tượng qua các ca khúc như Never Enough, Paparazzi, Love Yourself, Dynamite… kết hợp vũ đạo, tương tác tốt với khán giả.