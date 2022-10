Bán kết Ca Sĩ Mặt Nạ: Top 4 được bảo toàn, chỉ Noo Phước Thịnh lộ diện

Tập 15 The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ xuất hiện Hoàng Tử Rồng được giới thiệu là nhân vật đến thách đấu với Top 4 của chương trình.

Luôn tỏ ra nguy hiểm và tìm cách thao túng tâm lý các cố vấn, mascot Hoàng Tử Rồng đã thật sự gây nên sự rối não cho khán giả. Tuy nhiên, giọng hát thương hiệu của mình “đã bán đứng anh”.

Your browser does not support the video tag.

Trích đoạn phần biểu diễn của Hoàng Tử Rồng trong chương trình.

Dù khéo léo chọn một ca khúc mới tinh Định Mệnh để trình diễn, nhưng chỉ với những nốt đầu tiên thì tất cả dàn cố vấn đã tự tin nhận ra anh là ai.

Càng lợi hại, chỉ với hint trong clip giới thiệu và chưa cần nghe đến phần trình diễn của Hoàng Tử Rồng, Tóc Tiên đã gọi ngay cái tên Noo Phước Thịnh. Và sau đó còn đòi chương trình trao luôn giải Tai Vàng cho mình vì đoán được ngay khi nhân vật chưa cần hát.