Bán Iphone sụt giảm, 'đại gia' bán lẻ gặp khó

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT), doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV/2022 đạt 8.457 tỷ đồng. Việc các chi phí tăng đột biến khiến FRT chỉ lãi sau thuế 96,6 tỷ đồng, giảm 71,2% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý IV/2022 đạt 619 tỷ đồng, giảm 60% so với quý IV/2021 (1.563 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm 2022 đạt 4.102 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2021 (4.901 tỷ đồng).

Theo giải trình của FRT, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng quý IV/2022 đạt 90 tỷ đồng, giảm 76% tương đương với giảm 253 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do quý IV/2021 nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng điện tử như laptop, iPhone Apple tăng cao.

Trong khi đó, quý IV/2022, bị ảnh hưởng bởi đứt gãy nguồn cung do các nhà máy tại Trung Quốc đóng cửa chống dịch, hàng hoá giảm do bị ảnh hưởng bởi các yếu tỗ vĩ mô không thuận lợi như lãi suất tăng, lạm phát tăng. Doanh thu trong quý IV/2022 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, giảm 22,5% tương đương với 1.588 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lãi suất tăng mạnh, chi phí tài chính công ty tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 23 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu tăng 34%, lên hơn 30.100 tỷ đồng và vượt 12% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lãi trước thuế chỉ gần 486 tỷ đồng, giảm 12% so với năm trước và thực hiện được 67% mục tiêu kế hoạch năm 2022.