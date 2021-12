"Bán giấy lấy tiền" bị siết, đại gia xôn xao, giá BĐS tăng hay giảm?

Your browser does not support the audio element.

Siết là cần thiết

Liên tiếp gần đây, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đã có những động thái nhằm siết chặt, tăng kiểm soát, tạo ổn định và minh bạch thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trao đổi với Dân trí, chuyên gia Lê Xuyên Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ quốc gia, cho rằng việc siết chặt, kiểm soát là cần thiết, tránh sự phát triển ồ ạt, tạo rủi ro.

Nhiều doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư (Ảnh: Mạnh Quân)

Theo ông Nghĩa, ở Việt Nam, do chưa có hệ thống xếp hạng tín nhiệm nên doanh nghiệp phát hành một cách "tự phát". Theo đó, có những doanh nghiệp thuộc loại khá - tốt, có tài sản đảm bảo nhưng cũng có nhiều bên không có tài sản đảm bảo rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư.

"Việc kiểm soát thị trường trái phiếu là cần thiết. Tuy nhiên, để xử lý "tận gốc" tạo sự phát triển bền vững cho thị trường cần tạo ra các cơ sở xếp hạng doanh nghiệp một cách tin cậy, đảm bảo tính ổn định lâu dài của thị trường, thu hút cả quốc tế", ông Nghĩa nói.

TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn Thủ tướng cũng nhấn mạnh với Dân trí: Việc kiểm soát, hướng tới một thị trường minh bạch hơn là cần thiết. Vừa qua theo ông Kiên, có tình trạng nhiều doanh nghiệp phát hành mức lãi suất rất cao. "Lãi suất cao đi kèm với rủi ro cao", ông Kiên nhấn mạnh.

Thêm nữa, theo vị này, việc bất động sản hút vốn quá mạnh ở thị trường (bằng cách đưa ra mức lãi suất rất lớn) sẽ ảnh hưởng đến các ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh có mức lợi nhuận thấp hơn.