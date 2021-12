Bàn giao vaccine, vật tư y tế sau chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội

Your browser does not support the audio element.

Đêm 19/12, chuyên cơ chở đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu khởi hành từ Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức 6 ngày tại Hàn Quốc và Ấn Độ, là hai đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam ở châu Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Ấn Độ (Ảnh: VPQH).

Với lịch trình ngoại giao dày đặc gần 70 hoạt động liên tục tại 2 nước, trong đó có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác như hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hàn Quốc, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn độ, gặp Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ và hội kiến Tổng thống Ấn Độ, các hoạt động giao lưu hợp tác, kết nối các địa phương và doanh nghiệp hai bên... đã tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.