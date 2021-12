Bàn giao nhà an toàn chống bão, lụt cho 39 hộ dân tỉnh Quảng Bình

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Hoàng Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi rất hài lòng và đánh cao hiệu quả mang lại của ngôi nhà tránh lũ, nhất là đối với các hộ dân thường xuyên bị ngập lụt, đang ở trong những khu vực nguy cơ cao về thiên tai. Từ đó giúp người dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai.

Nhà ở an toàn chống chịu bão, lụt là một trong những cách giảm thiểu thiệt hại cho người dân, đặc biệt là những cộng đồng ven biển. Phó Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam Patrick Haverman cho biết, UNDP rất vui khi tổ chức World Share đã chung tay cùng UNDP trong hoạt động hỗ trợ khẩn cấp này. Ngôi nhà mới của bà Hạnh và 38 căn nhà an toàn khác là kết quả hữu hình của cam kết không bỏ lại ai phía sau của chúng tôi. UNDP tin tưởng và cam kết tiếp tục hỗ trợ các hoạt động nhà ở an toàn chống chịu bão, lụt cho những người dân dễ bị tổn thương của tỉnh Quảng Bình.