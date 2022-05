Bàn giao cho gia đình bé trai đạp xe từ TP.HCM xuống Cần Thơ thăm bạn gái

Ngày 7/5, ông Lê Quốc Đạt, Trưởng Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, (thành phố Cần Thơ) cho biết, Công an xã Trường Long vừa bàn giao bé T.M.T (sinh năm 2009, trú tại Phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) về cho gia đình an toàn.