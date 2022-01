Bàn giao bệnh nhân COVID-19 quốc tịch Hàn Quốc về nước tiếp tục điều trị

Sau 9 ngày can thiệp ECMO và hồi sức tích cực, sức khỏe của ông M. dần ổn định. Tuy nhiên, thông qua Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM, người nhà ông M. tại Hàn Quốc có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nước để tiếp tục điều trị và thuận tiện chăm sóc. Sau khi Bệnh viện Gangnam Severance, Seoul đồng ý tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 được sự cho phép của Sở Y tế TPHCM, chủ động kết nối, hội chẩn tình trạng bệnh nhân, cung cấp thông tin điều trị hiện tại và chiến lược điều trị tiếp theo, cũng như thảo luận kế hoạch vận chuyển bệnh nhân có can thiệp ECMO về Seoul bằng chuyên cơ y tế một cách an toàn nhất.

Rạng sáng 22.1, ngay sau khi được Sở Y tế TPHCM chấp thuận, chuyên cơ y tế từ Hàn Quốc đã đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm Cấp cứu 115 phối hợp với Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 tiến hành chuyển đổi hệ thống ECMO phù hợp vận chuyển bằng máy bay. Sau đó, bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển bệnh nhân cùng hệ thống ECMO, máy thở đến sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng kế hoạch ban đầu.