Bán gần 20 tấn vàng nhưng 9 năm chưa nộp gần 60 tỷ tiền thuế (?!)

Tuy nhiên, đến nay, sau 9 năm, DNTN Hoàng Khiêm chưa nộp đồng nào. Đến ngày 1/5/2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển vụ việc về cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại DNTN Hoàng Khiêm vì hết thời hạn điều tra. Hiện, vụ việc đang chờ xin ý kiến của Bộ Công an.

Như Báo CAND đã thông tin, tiệm vàng Hoàng Khiêm trong 3 năm xuất bán hơn 20 tấn vàng trị giá 20.000 tỉ đồng. Cụ thể, từ tháng 1/2008 đến tháng 3/2011, DNTN Hoàng Khiêm đã sử dụng 790 số hóa đơn bán hàng thông thường xuất bán vàng cho Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC); Ngân hàng thương mại CP Á Châu; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh tổng cộng 682.081,888 lượng vàng 9999, với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, từ 22/11/2010 đến 17/2/2011, ông Khiêm dùng 146 hóa đơn bán hàng thông thường của DNTN Xuân Trang (do chị ruột ông Khiêm làm chủ), xuất bán 225.218,826 lượng vàng 9999, tổng số tiền hơn 8.000 tỷ đồng.

(Theo Công An Nhân Dân)