Bạn gái rich kid tiết lộ cách cua Trí Thịt Boà

Trí Thịt Boà và bạn gái rich kid - Hà My Nguyễn là cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý của netizen từ cuối năm cũ đến hiện tại. Dù mới nổi nhưng nói về độ dễ thương hay xứng đôi, hot couple này không hề thua kém ai.

Ngay trong những ngày đầu năm mới, Trí Thịt Boà và bạn gái đã có màn phát "cơm chó" chất lượng cao cho dân mạng. Tối mùng 6 Tết, Hà My đã up clip hỏi - đáp kiểu couple, giải đáp mọi thắc mắc về chuyện hẹn hò của cả 2.