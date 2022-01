Bạn gái kẻ dùng súng cướp ngân hàng, mua xe phân khối lớn bị bắt

Ngày 24/1, đại diện Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). Thủy là bạn gái của Trần Văn Nam (24 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải), nghi phạm dùng súng gây ra vụ cướp 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.



Trần Thị Thu Thủy bị khởi tố để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm.

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội Cướp tài sản. Chiều ngày 7/1, Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ cướp 3,5 tỷ do một thanh niên dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt kẻ gây án.



Đến trưa 9/1, các lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam - nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng - khi anh ta đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên.



Khám xét trên người và chỗ ở của Nam, lực lượng công an thu giữ: xe môtô phân khối lớn, 800 triệu đồng, súng bắn đạn chì dạng rút, khẩu súng dạng colt cùng 40 viên đạn và điện thoại iPhone 13.



Khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Văn Nam tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà.



Công an TP Hải Phòng cho hay Trần Thị Thu Thủy đã khai nhận, sau khi nhận số tiền Nam đưa, Thủy vào nội thành Hải Phòng mua điện thoại iPhone 13 Pro max với giá 30,9 triệu đồng, máy tính Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, sạc iPhone hết 300.000 đồng, mua sắm các đồ trang sức (nhẫn, vòng), mỹ phẩm, tất cả hết gần 100 triệu đồng, gửi vào tài khoản cá nhân 20 triệu đồng; còn hơn một triệu đồng đem gửi bạn Bùi Minh Anh.



Tối 7/1, Thủy sử dụng mạng xã hội thấy lan truyền thông tin vụ cướp ngân hàng Vietcombank Đình Vũ cùng hình ảnh tên cướp. Nhận ra tên cướp chính là Nguyễn Văn Nam (bạn trai) nhưng Thủy không đến cơ quan công an trình báo.