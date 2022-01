Bạn gái đối tượng cướp ngân hàng ở Hải Phòng phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 22 năm tù

Khác với tội Không tố giác tội phạm, hành vi của Thủy có tính chất che giấu giấu vết, tang vật của tội phạm, cản trở việc điều tra, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc phát hiện, xử lý tội phạm. Theo quy định tại khoản 2, Điều 389 Bộ luật Hình sự, Thủy sẽ đối mặt với khung hình phạt 2-7 năm tù.

Trường hợp bị kết án về hai tội danh này, bị can sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là 22 năm tù”, Luật sư Đặng Văn Cường nói.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về tội "Cướp tài sản". Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng), bạn gái Nam để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".

Trước đó, khoảng 15h20' ngày 7/1, một đối tượng bịt kín mặt, đeo ba lô đen bất ngờ xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng), dùng súng đe dọa bảo vệ, nhân viên ngân hàng, rồi cướp số tiền hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng này cướp xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.