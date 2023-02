Bạn gái 19 tuổi đẹp tựa nữ thần của Leonardo DiCaprio

Eden Polani sở hữu gu thời trang trẻ trung và táo bạo (Ảnh: Instagram).

Tháng trước, Leonardo được tờ People xác nhận qua lại với người mẫu Victoria Lamas, kém anh 25 tuổi. Cả hai bên nhau 4 lần trong vòng một tháng. Họ còn tận hưởng kỳ nghỉ năm mới cùng nhau ở St. Barts, miền Tây nước Pháp.

Trả lời phỏng vấn New York Post, diễn viên Lorenzo Lamas - bố của Victoria thừa nhận, con gái anh phải lòng và say mê ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Lorenzo cho biết, Victoria hào hứng khi nhắc đến tài tử Hollywood. Song, người mẫu trẻ lại bất ngờ phủ nhận chuyện hẹn hò.

Theo IMDb, Victoria sinh năm 1999 và kém DiCaprio 25 tuổi. Cô là con gái thứ 6 của Lorenzo Lamas, nối nghiệp bố theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng đóng vai nhỏ trong The Last Thing the Earth Said, Two Niner và A Virtuous Role cũng như tham gia các phim truyền hình khác nhau. Ngoài việc diễn viên, Victoria còn là người mẫu và có gần 23.000 người theo dõi trên Instagram.