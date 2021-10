Bạn diễn lên tiếng sau khi đấm La Vân Hi phải nhập viện

Nhiều nguồn tin cho biết, La Vân Hi bị bạn diễn đấm 6 cái và gãy mũi. Anh được chuyển đến Bệnh viện Thượng Hải để điều trị trong đêm.

Dù sau đó phòng làm việc của anh đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, song sự búc xúc của các fans vẫn chưa dừng lại.

Tối 14/10, thông tin La Vân Hi bị bạn diễn đấm trọng thương trên phim trường Người Theo Đuổi Ánh Sáng, phải nhập viện khẩn cấp khiến người hâm mộ lo lắng.

Sáng 15/10, đoàn làm phim đã trần tình rõ sự việc La Vân Hi bị bạn diễn Kỷ Hoán Bác đánh.

Theo đó, trên Weibo đoàn làm phim tiết lộ: "Hôm qua đoàn phim quay cảnh nội dung liên quan đến tranh cãi, Kỷ Hoán Bác đã đấm La Vân Hi theo kịch bản. Tuy nhiên vì diễn viên không khống chế được lực và khoảng cách an toàn dẫn đến việc La Vân Hi đã bị thương trong quá trình quay phim.

Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ tai nạn và đoàn sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của La Vân Hi.