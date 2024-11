Bản cuối cùng của Honda Super Cub 50 sắp về Việt Nam, giá hơn 100 triệu đồng

Một đơn vị nhập khẩu xe máy tư nhân nhận đặt cọc Honda Super Cub 50 phiên bản giới hạn Final Edition, xe dự kiến sẽ được đưa về nước vào đầu năm 2025. Ngay sau khi được Honda giới thiệu và mở bán trong tháng 11, mẫu Honda Super Cub 50 Final Edition đã được một đại lý xe máy tư nhân tại TP.HCM thông báo chuẩn bị nhập về phân phối trong nước. Dự kiến, xe sẽ về đại lý với số lượng hạn chế vào tháng 2/2025. Đây chính là phiên bản cuối cùng của dòng Super Cub 50 phân khối trước khi bị khai tử. Đáng chú ý, mẫu xe này chỉ sản xuất giới hạn 2.000 chiếc cho thị trường nội địa Nhật Bản, mỗi chiếc có giá 270.000 Yên (khoảng 45 triệu đồng). Theo đơn vị nhập khẩu tư nhân, mẫu HondaSuper Cub 50 Final Edition về Việt Nam dự kiến sẽ có giá hơn 100 triệu đồng. Do là phiên bản giới hạn nên con số này cao hơn đáng kể so với Super Cub 50 2024 bản tiêu chuẩn nhập Nhật, hiện đang được phân phối với mức giá khoảng trên 80 triệu đồng. Cũng giống như bản tiêu chuẩn, Honda Super Cub 50 Final Edition có đối tượng khách hàng hạn chế, thường là các dân chơi sưu tầm, có điều kiện về tài chính, yêu thích các giá trị hoài cổ, đặc biệt đối với dòng xe Super Cub. Honda Super Cub 50 Final Edition sở hữu thiết kế và phối màu lấy cảm hứng từ thế hệ Super Cub 50 đầu tiên ra mắt năm 1966. Xe có bộ tem độc quyền, huy hiệu và chìa khóa giống bản cũ đan xen với nhiều chi tiết mạ chrome hiện đại. Hệ truyền động của Honda Super Cub 50 Final Edition vẫn được giữ nguyên so với phiên bản hiện tại. Xe sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 49 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Khối động cơ này sản sinh công suất 3,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3,8 Nm. Lê Tuấn