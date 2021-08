Bạn còn nhớ bộ phim đã trở thành 'bệ phóng' cho hàng loạt tên tuổi lớn ở showbiz Hàn?

Thế hệ fan K-pop sinh năm 1996 trở về trước chắc hẳn không quên bộ phim "Dream High" (phần 1), một trong những drama thành công nhất mà dàn diễn viên lại toàn là idol thủ vai.

Bộ phim kể về một nhóm học sinh của trường Trung học Nghệ thuật Kirin mang theo ước mơ được đứng trên sân khấu.

"Dream high" là bộ phim học đường hot nhất năm 2011 tại Hàn Quốc

Dù con đường đến với ước mơ gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng rèn luyện và nỗ lực. Xen lẫn với những giọt mồ hôi trong phòng tập tập là chuyện tình cảm đáng yêu và ngô nghê của tuổi mới lớn giữa các cô cậu học trò.

"Dream High" là bộ phim do JYP Entertainment sản xuất và trở thành hiện tượng màn ảnh vào năm 2011 khi có mức rating cao ngất ngưởng và được giới trẻ Hàn Quốc yêu thích. Đây cũng là bệ phóng cho hàng loạt gương mặt trẻ trở thành những cái tên đình đám ở làng giải trí xứ Hàn. Cùng nhìn lại sự nghiệp của họ nhé!

Suzy

Khi nhận vai nữ chính Go Hye Mi, Suzyvẫn còn là một thành viên của Miss A. Suzy vào vai một tiểu thư nhà giàu nhưng sa cơ vì chuyện làm ăn của bố thất bại. Go Hye Mi đành phải thi tuyển vào trường Kirin để tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Vì tính cách kiêu ngạo, Go Hye Mi đã làm mất lòng nhiều người, trong đó có cả cô bạn thân Baek Hee.

Go Hye Mi là cô nữ sinh có tính cách kiêu ngạo, luôn coi mình là số một

Sau khi đóng "Dream High", Suzy đã nhận được nhiều lời mời diễn xuất và hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng. Gia tài phim ảnh của Suzy từ cổ trang đến hiện đại đều đủ cả. Cô nàng thành công giành được danh hiệu "tình đầu quốc dân" và ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp.