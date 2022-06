'Bàn cờ' xung đột Nga-Ukraine thay đổi, ai đang 'chiếu tướng' ai?

Xung đột Nga-Ukraine có thể còn kéo dài và nhiều tổn thất. (Nguồn: Threat Post)

Trong một bài bình luận gần đây trên trang The Interpreter của Viện Lowy (Australia), Giáo sư Ian Hill, chuyên gia nghiên cứu an ninh, quốc phòng và là một cựu quan chức ngoại giao của New Zealand đã nhận định về 'cục diện bàn cờ xung đột' Nga-Ukraine. TG&VN lược dịch bài phân tích.

Hướng đi nào cũng "vướng"

Xung đột Nga-Ukraine có thể còn kéo dài và nhiều tổn thất. Cuộc tấn công đa hướng theo tính toán ban đầu của Nga vào phía Bắc, Đông và Nam của Ukraine có thể không đạt kết quả như họ mong đợi, do sự kháng cự bền bỉ của Ukraine.

Nga hiện nay đã thu hẹp quy mô tấn công để tập trung vào việc đảm bảo hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực Donbass và bảo vệ cây cầu nối Crimea đến Nga.

Sự tự tin của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga có vẻ đang tăng lên. Điều này được thể hiện ở hiệu suất chiến đấu trên chiến trường cũng như năng lực quân sự của Ukraine. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tăng cường của phương Tây đang củng cố thêm năng lực của Ukraine, trong khi thương vong và tổn thất trang thiết bị có thể làm xói mòn năng lực chiến đấu của Nga.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, khó có một bên nào có thể đạt được chiến thắng quyết định bằng cách sử dụng các phương tiện chiến đấu thông thường.

Cùng với đó, triển vọng trên bàn đàm phán thương lượng giữa hai bên cũng rất ảm đạm. Không bên nào sẵn sàng giải quyết xung đột theo hướng đi này.