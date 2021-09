Khẩu trang sẽ có hiệu quả ngăn ngừa Covid-19 khi tất cả mọi người trong phòng đều đeo. Khi đó, nếu một người nhiễm bệnh đeo khẩu trang, lượng lớn các phần tử lây nhiễm từ họ tỏa ra sẽ bị giữ lại, ngăn chặn sự lây lan của virus tại nguồn.



Có nhiều bằng chứng cho thấy khẩu trang bảo vệ người đeo ngay cả khi những người xung quanh không đeo. Mức độ bảo vệ phụ thuộc vào chất lượng của khẩu trang và độ vừa vặn với khuôn mặt.

Ảnh minh họa: Iheartradio

Trong đợt bùng phát dịch tại một khách sạn ở Thụy Sĩ, những người đeo khẩu trang không bị nhiễm bệnh. Một nghiên cứu của bang Tennessee (Mỹ) ghi nhận, cộng đồng bắt buộc đeo khẩu trang có tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 thấp hơn so với các khu vực khác.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, khẩu trang tiêu chuẩn chỉ bảo vệ người đeo khỏi khoảng 7,5% các phần tử tạo ra sau một cơn ho. Nhưng khẩu trang y tế được đeo cẩn thận giảm khả năng tiếp xúc gần 65%. Sử dụng kết hợp khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang vải đạt hiệu quả 85%.



Một nghiên cứu của Virginia Tech (Mỹ) đã xem xét hiệu quả của khẩu trang tự may, khẩu trang phẫu thuật và tấm che mặt. Kết quả cho thấy, hầu hết các loại khẩu trang có thể chặn các hạt rất lớn do hắt hơi.



Nhưng khi các nhà khoa học xem xét các hạt aerosol nhỏ hơn, khó bị chặn nhất, khả năng bảo vệ dao động từ gần 0% với tấm che mặt đến mức bảo vệ khoảng 30% với khẩu trang phẫu thuật.



Trong khi đó, giới chuyên môn ở Nhật nhận định ngay cả một chiếc khẩu trang đơn giản cũng có thể bảo vệ 17 đến 27% cho người đeo. Khẩu trang y tế tốt hơn bao gồm khẩu trang phẫu thuật (bảo vệ 47-50%), N95 vừa khít (57-86%) và N95 kín (79-90%).



Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều xác nhận khẩu trang có thể bảo vệ người đeo. Nhưng hiệu quả của khẩu trang trong thực tế phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm mức độ đeo thường xuyên, liệu một người có ở trong các tình huống nguy cơ cao hay không và tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng.



Mặc dù tiêm chủng là biện pháp tốt nhất chống lại Covid-19, nhưng ngay cả những người đã tiêm vắc xin cũng được khuyến cáo tránh xa đám đông khi không biết tình trạng tiêm chủng của những người khác.



Vì biến thể Delta rất dễ lây lan, các chuyên gia khuyên bạn nên đeo khẩu trang chất lượng cao nhất khi không thể giữ khoảng cách với người khác hoặc khi không có ai xung quanh bạn đang đeo khẩu trang.