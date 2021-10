Bạn có lời mời khám phá từ tàn tích cổ Machu Picchu

Tháng 10 năm nay, Bảo tàng Nghệ thuật Boca Raton tại Florida, Mỹ chính thức khai trương một buổi triển lãm đặc biệt mang tên Machu Picchu and Golden Empires of Peru (Machu Picchu và các Đế chế Hoàng kim của Peru), do công ty Cityneon (Singapore) thực hiện. Đây là buổi triển lãm đầu tiên sử dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để đem tới cho du khách trải nghiệm tham quan khu tàn tích cổ Machu Picchu một cách vô cùng chân thực.

Machu Picchu nằm trên một sườn núi trong thung lũng Urubamba ở Peru, cách thành phố Cusco khoảng 80 km về phía Tây Bắc. Nơi đây thường được gọi là "thành phố bị mất của người Inca". Từ "bị mất" là bởi thành cổ ra đời từ thế kỷ 15 này chỉ được tái phát hiện vào năm 1911 bởi nhà khảo cổ học người Mỹ Hiram Bingham. Kể từ đó, Machu Picchu trở thành điểm thu hút khách du lịch quan trọng nhất ở Peru.

Machu Picchu được xây dựng theo lệnh của hoàng đế Inca Pachacuti (1438-1472) để ăn mừng chiến thắng sau khi thu phục được bộ tộc Chancas.