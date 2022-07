Bạn có cần đóng cửa trước khi bật điều hòa không? Hẳn là nhiều người đã làm sai trong suốt thời gian qua

- Đầu tiên, cần sắp xếp đồ đạc để không cản trở tầm lưu thông gió, từ đó bạn sẽ giúp căn phòng nhanh mát hơn, tiêu tốn ít điện năng hơn.

- Các loại đèn sợi tóc hay ánh nắng mặt trời là những nguyên nhân phát nhiệt, khiến điều hòa phải hoạt động nhiều hơn. Vì vậy hãy tắt đèn khi không cần thiết.

- Thông thường, điều hòa có khung nhiệt độ từ 16- 30 độ C, vì vậy đối với buổi sáng bạn có thể chỉnh nhiệt độ khoảng 24- 26 độ C, ban đêm bạn có thể chỉnh chênh lệch 5 độ so với nhiệt độ ngoài trời sẽ tốt cho sức khỏe và tiết kiệm điện hơn.

- Nếu không sử dụng máy lạnh trong thời gian dài thì hãy ngắt cầu dao điện điện của máy. Vì nếu cứ để máy ở trạng thái chờ và khởi động lại bằng remote thì cũng sẽ tốn một mức năng lượng kha khá.

- Nếu trên remote điều chỉnh có nút ECONO thì hãy bấm vào nhé. Đó là nút chỉnh chế độ tiết kiệm điện thông minh có ở các dòng máy lạnh cao cấp.

4. Bảo trì và vệ sinh

- Vệ sinh máy định kì 3-4 tháng/ lần sẽ giúp máy giảm công suất hoạt động, giúp tiết kiệm lên đến 45% điện năng.

- Bạn nên kiểm tra dàn nóng xem cánh tản nhiệt có bị bụi bám nhiều không. Nếu có hãy gọi thợ đến bảo dưỡng và đo kiểm tra gas. Vì dàn nóng bị bám bụi và gas không đủ sẽ dẫn đến hiệu suất làm lạnh bị giảm, thời gian làm lạnh cho phòng lâu hơn, dẫn đến tiêu thụ điện nhiều hơn.

Theo An Nhiên - Vietnamnet