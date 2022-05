Bản cập nhật Windows 11 gây ra lỗi ứng dụng, đây là 2 cách khắc phục

Bản cập nhật tháng 5/2022 vá một số lỗ hổng bảo mật, nhưng thay vì sửa lỗi ứng dụng (app crashes), nó lại làm lỗi này trở nên nghiêm trọng hơn. May thay, bạn có hai cách xử lý vấn đề này.

Microsoft chỉ vừa mới phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 5 của Windows 11, nhưng nó đã gây ra lỗi. Bản cập nhật KB5013943 vá tổng cộng 75 lỗ hổng, nhưng lại không thể sửa lỗi ứng dụng. Trên thực tế, cài đặt bản cập nhật này còn làm lỗi ứng dụng trở nghiêm trọng hơn.

Sự cố dường như ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng .NET Framework. Theo thông tin từ trang Windows Latest, người dùng đã phàn nàn về các ứng dụng sau qua Trung tâm phản hồi của Microsoft:

Microsoft Teams

Discord

ShareX

KeePass

Visual Studio Installer

Corsair ICUE

Corsair Service

Lỗi này không ảnh hưởng đến tất cả người dùng sử dụng các ứng dụng trên, nhưng nếu bạn thấy thông báo lỗi như dưới đây, bản cập nhật KB5013943 chính là nguyên nhân:

The application was unable to start correctly (0xc0000135). Click OK to close the application.