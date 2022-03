Bạn cần bao lâu để sạc đầy pin Apple Watch?

Với việc ra mắt Apple Watch Series 7, Apple đã nâng tốc độ sạc smartwatch của hãng. Apple Watch Series 7 cần khoảng 45 phút để sạc từ 0-80% và 30 phút nữa để đạt 100%, nhanh hơn khoảng 33% so với đời trước.

Lý do là trên Apple Watch Series 7, Apple đã chuyển sang sử dụng bộ sạc từ tính cổng C, cho phép kết nối với cục sạc có công suất lên đến 91W thay vì bộ sạc 5W như các thiết bị đời cũ. Theo Apple, người dùng có thể sử dụng bộ sạc cổng C 18W, 20W, 29W, 30W, 61W, 87W hoặc 96W để đạt được tốc độ sạc tối đa 20W.