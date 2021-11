Ban Bí thư cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo của tỉnh Hà Nam.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức đảng, cá nhân vi phạm trình bày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy: Không họp bàn, không báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương nhiều dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác đá làm vật liệu xây dựng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số cơ quan có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đầu tư, cải tạo nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn, gây hậu quả nghiêm trọng; để một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính.