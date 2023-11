Bạn bè Taylor Swift nói gì về mối quan hệ với Travis Kelce?

Siêu mẫu Gigi Hadid mới đây cũng đã xua tan tin đồn cô và những người bạn khác của Taylor không hài lòng với chuyện tình cảm mới của nữ ca sĩ. Trên Instagram, người mẫu này nhận xét: “Tôi đã trễ vài ngày với thẻ này... Thế nhưng chúng tôi đang rất vui mừng vì cô gái của mình".

Trong khi Selena Gomez chưa công khai bình luận về mối quan hệ mới của Taylor, những người trong cuộc đã chia sẻ suy nghĩ của cô: "Selena cho rằng mối quan hệ này là mối quan hệ thực sự với Taylor. Cô ấy là người ủng hộ lớn cho Taylor và Travis. Selena và Gigi thấy Travis tôn trọng Taylor như thế nào và anh đối xử với cô như một nữ hoàng. Họ mừng cho cả hai" - một nguồn tin tiết lộ.

Thậm chí bạn trai cũ và bạn hiện tại của Taylor - nam diễn viên Taylor Lautner cũng đã lên tiếng ủng hộ nữ ca sĩ "I Can See You": "Họ có vẻ như đang vô cùng hạnh phúc… Chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng vui" - ngôi sao Chạng vạng chia sẻ trên Extra.