Bán 1 kg mít Thái, người dân lỗ bao nhiêu tiền?

Theo anh Tài, chi phí để có được 1 kg mít Thái không ngừng tăng do giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng liên tục, còn cây mít Thái thì thường xuyên gặp bệnh, phải phun thuốc, bón phân liên tục mới phát triển được.

Ông Huỳnh Văn Ẩn ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì cho hay, với giá mít Thái giảm như hiện nay, khó có vườn nào có lời được, phần lớn là thua lỗ. Việc thua lỗ do trồng mít Thái không phải xảy ra mới đây mà kéo dài từ lúc dịch Covid-19 xảy ra đến nay. Tùy vào mức độ đầu tư ít hay nhiều sẽ có mức độ thua lỗ tương ứng.

Ông Ẩn nói thêm: "Ngoài áp lực giá giảm, người trồng mít Thái còn áp lực về giá phân thuốc. Mặc dù cây mít Thái đã giúp người dân rất nhiều, nhưng nếu giá mít Thái giảm kéo dài trong thời gian tới thì người dân khó trụ được, phải tìm cách thay đổi cây trồng".

Sáng 28/5, các nông dân ở tỉnh Tiền Giang cho biết, giá mít Thái đang rất tệ. Tại vườn, các thương lái chỉ mua với giá từ 4.000 - 5.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, mít Kem nhỏ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Đối với giá vựa cao hơn, từ 6.000 - 7.000 đồng/kg đối với mít Kem lớn, còn mít Kem nhỏ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Giá mít này đã không thay đổi nhiều ngày qua.

Còn nông dân các địa phương còn lại như Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Hậu Giang và TP Cần Thơ thì cho hay, giá mít Thái hôm nay 28/5 không tăng không giảm so với hôm qua.