BamBam (GOT7) đến TPHCM: Muốn ăn thử hột vịt lộn, bánh tráng trộn

Anh cho biết trước đây từng đến Việt Nam biểu diễn cùng nhóm GOT7. Lần này, anh quyết định chọn TPHCM làm điểm đến cho chuyến lưu diễn solo AREA 52 của mình vì "mê đồ ăn Việt Nam".

Do đó, khi vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam, nam ca sĩ đăng lên mạng xã hội, hỏi ý kiến khán giả về các món ăn vặt ở TPHCM. Anh nói muốn thử ăn trứng vịt lộn, bánh tráng trộn... thay vì những món truyền thống đã quá nổi tiếng như phở.

BamBam (GOT7) mê đồ ăn đường phố Việt Nam (Video: Bích Phương).

Khi trở lại Việt Nam với tư cách nghệ sĩ solo, BamBam hồi hộp nhưng tin vào sự nhiệt tình và tình yêu của fan Việt. Ban Tổ chức hé lộ anh sẽ trình diễn 1 ca khúc tiếng Việt trong đêm nhạc là Có hẹn với thanh xuân.

"Tôi khá lo lắng vì lần này hát một mình. Phát âm tiếng Việt cũng rất khó nhưng tôi tin tưởng vào sự cổ vũ của các khán giả. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có một đêm nhạc tuyệt vời", BamBam nói.