Balenciaga trở lại sàn catwalk sau chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi

Trái ngược với những thiết kế phá cách và dị biệt thường thấy, bộ sưu tập ready-to-wear (phục trang thường ngày) Thu 2023 của nhà mốt Pháp theo phong cách tối giản, đặt trọng tâm ở những chi tiết may đo và hướng tới quy tắc cốt lõi trong thiết kế thời trang.

Cuối năm ngoái, chiến dịch quảng cáo của Balenciaga với bộ ảnh chụp trẻ em cầm túi xách hình gấu bông đeo phụ kiện đã hứng chịu làn sóng tẩy chay trên mạng xã hội và bị chỉ trích là chứa nội dung lạm dụng và khiêu dâm trẻ em.

Vụ bê bối khiến Giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế Demna Gvasalia, bị thu hồi giải thưởng “Tiếng nói toàn cầu 2022” do The Business of Fashion trao tặng.

Vụ việc là một trong những sự kiện đáng chú ý của làng mốt năm qua.