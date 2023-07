Baifern hé lộ tình trạng đáng lo của Nine và lý do không đăng ảnh chung sau ồn ào với mẹ bạn trai

Khi được phóng viên hỏi về việc nhiều người để ý thấy Baifern không đăng ảnh chung với Nine Naphat sau drama hủy theo dõi, nữ diễn viên giải thích rằng cả hai đều bận rộn với công việc và họ vốn là cặp đôi không thường xuyên đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong buổi phỏng vấn với báo chí xứ chùa vàng ngay sau đó, Baifern bất ngờ chia sẻ một số câu chuyện liên quan đến bạn trai Nine Naphat và drama hủy theo dõi mẹ ruột nam diễn viên trong thời gian trước đó.

Thật ra nếu gặp nhau, chúng tôi cũng chụp ảnh nhưng sẽ giữ lại để xem riêng".



Baifern Pimchanok xuất hiện trong một buổi thử vai cho dự án mới



Nữ diễn viên chia sẻ về tình trạng của Nine Naphat sau drama mẹ nam diễn viên hủy theo dõi cả hai trên mạng xã hội

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Baifern Pimchanok đã hé lộ tình trạng của Nine Naphat sau những tin tức trên mạng xã hội: "Trước đó, Nine bị stress, nên tôi để Nine có không gian riêng khoảng một thời gian.