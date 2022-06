Bài trừ tụ điểm ma túy núp bóng karaoke, vũ trường ở Lạng Sơn

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an liên tục bắt giữ nhiều trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thực tế cho thấy, những đối tượng này thường tổ chức sử dụng ma túy núp bóng dưới hình thức thuê phòng hát tại các quán karaoke, vũ trường.

Thượng úy Hoàng Văn Dương, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Lạng Sơn cho biết, các đối tượng thường xuyên chuẩn bị phương tiện, địa điểm để sử dụng ma túy và rủ rê nhau đến các quán karaoke trên địa bàn để bay lắc. Khi bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện, các đối tượng khai báo nhỏ giọt, đổ lỗi cho nhau, không thừa nhận việc mang ma túy đến quán karaoke để sử dụng bay lắc cùng với nhau. Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.

Loại ma túy thường được các đối tượng sử dụng là ma túy tổng hợp. Chúng mang lại cho người sử dụng nhiều cảm giác khác nhau, có loại kích thích bạo lực, loại gây ham muốn tình dục, loại gây ảo giác mạnh, nên khi sử dụng họ cảm giác thích đi bay, hò hét, nhảy nhót... do đó các vũ trường, quán bar, karaoke có ánh sáng mờ ảo, sôi động tạo hưng phấn, kích thích cảm giác là lựa chọn số 1.