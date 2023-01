Bài toán khó với hải quân New Zealand

Theo Tiến sĩ Paul Buchanan, Giám đốc hãng tư vấn 36th Parallel Assessments tại Auckland (New Zealand), thiếu hụt thủy thủ là vấn đề kinh niên của hải quân New Zealand. Thực tế 1/3 tàu phải nằm bờ nói trên xuất phát từ quyết định mua sắm thêm tàu cho lực lượng hải quân trong những năm qua cho dù Chính phủ New Zealand hoàn toàn ý thức được tình trạng thiếu hụt thủy thủ.

"Họ có thể nhận thấy các vấn đề về tuyển dụng và giữ chân nguồn nhân lực. Nhưng họ cũng cảm thấy cần phải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của mình và của các nước láng giềng, vì thế nên họ đã tiếp tục mua sắm", Tiến sĩ Buchanan nhấn mạnh.

Tàu tuần tra xa bờ HMNZS Wellington ngoài khơi bờ biển Whakatane (New Zealand) vào năm 2019. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Giáo sư (GS) Robert Patman tại Đại học Otago (New Zealand) đánh giá việc các tàu của hải quân New Zealand bước vào "thời kỳ nhàn rỗi" là một diễn biến đáng quan ngại. Nhấn mạnh New Zealand có một trong những EEZ lớn nhất thế giới, có khá nhiều nguồn tài nguyên biển cần bảo vệ, GS Patman cho rằng hiện không phải là lúc để New Zealand "cho thấy năng lực an ninh biển của mình đang suy yếu".