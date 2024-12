Bài thi cảm động của cô bé mắc bệnh u nguyên bào võng mạc

"Dù thật buồn vì năm nay bệnh cũ tái phát nên em chưa được đến lớp và phải đi chữa trị nhưng luôn có những dòng tin nhắn hỏi han của cô và các bạn nên em mạnh mẽ lắm, tiêm đau cũng không khóc. Em nhớ trường, nhớ lớp...", đó là tâm sự khiến độc giả nghẹn lòng của Trần Bảo Anh - cô học trò mắc bệnh u nguyên bào võng mạc. Trong bài viết tham dự cuộc thi “Trường học hạnh phúc” - năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp thực hiện, em Trần Bảo Anh (lớp 4A5, PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội) đã kể câu chuyện của mình bằng lời văn giản dị mà chứa chan tình cảm. Em viết: “Chẳng ai muốn mình sinh ra với khiếm khuyết. Em cũng vậy. Khi biết mình mắc bệnh về mắt, em thực sự hoảng loạn và suy sụp. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, xa lạ, và khó khăn. Bố mẹ em cũng vô cùng lo lắng. Họ đã tìm đến Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, với hi vọng em có thể tiếp tục học dù đôi mắt không còn như trước nữa. Ngày đầu đến trường, em rất sợ. Em sợ mình không theo kịp các bạn, sợ mình sẽ bị trêu chọc vì đôi mắt khiếm khuyết. Nhưng điều đó đã không xảy ra ở Trường Nguyễn Đình Chiểu. Không ai bàn tán hay bình phẩm về ngoại hình. Em thấy thật tuyệt vời. Cô chủ nhiệm luôn hỏi han, nhắn tin động viên mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi vì phải đi chữa bệnh. Cô còn nói, dù em không thể đến lớp thì cô vẫn sẽ dạy online để em không bị mất bài. Còn các bạn trong lớp luôn thân thiện, giúp đỡ và không phân biệt em với bất kỳ ai nên chưa bao giờ em thấy mình bị cô đơn. Giờ ra chơi được hét vang cùng các bạn thật vui. Em thấy mình may mắn vì được học ở ngôi trường này. Em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ và thể thao cùng các bạn. Những lúc đấy em cảm thấy mình giống như các bạn bình thường, không có sự phân biệt nào cả. Đây là năm thứ 4 em theo học tại trường, dù thật buồn vì năm nay bệnh cũ tái phát nên em chưa được đến lớp và phải đi chữa trị. Nhưng luôn có những dòng tin nhắn hỏi han của cô và các bạn nên em mạnh mẽ lắm, tiêm đau cũng không khóc. Em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cô Thu và tất cả các bạn lớp 4A5 của em. Em muốn viết bài này để kể cho mọi người nghe về ngôi trường hạnh phúc của em đây - nơi mà em không chỉ được học mà còn được sống trong tình yêu thương, sự bảo vệ như một gia đình. Em yêu Nguyễn Đình Chiểu!” Lá thư xúc động bạn cùng lớp gửi tới Bảo Anh. Trong khuôn khổ cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” năm 2024, Ban Tổ chức cũng nhận được lá thư vô cùng xúc động của em Cát Tiên - bạn cùng lớp gửi đến Bảo Anh. Trong thư, Cát Tiên bộc bạch: “Vậy là chị đã nghỉ học để điều trị bệnh được gần 6 tháng nay, buổi liên hoan chia tay lớp 3A5 vắng chị. Lớp chúng mình đã làm một phần quà để tặng chị đấy! Em biết chị có hàng trăm con gấu bông xinh xắn rồi nhưng chúng em đã cùng bàn bạc để tự tay làm gấu bông cho 4 bạn khiếm thị lớp mình. Chúng em còn gấp những ngôi sao xinh xắn trong đó ghi lại cả lời chúc các bạn tặng chị! Đặc biệt, cô giáo chủ nhiệm lớp đã gửi chị một lá thư tay, mà trong đó ghi lại lời chúc của lớp mình dành cho chị. Chị nhận được lá thư đó rồi phải không chị?... Chị nghỉ ngơi nhé để mạnh mẽ với cuộc phẫu thuật vào tháng sau chị nhé. Em và cả lớp đều mong chờ “thủ lĩnh” Bảo Anh trở lại”. Trao đổi với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cô Trần Thị Phương Lan - Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu cho biết, Bảo Anh là một học sinh khiếm thị, em mắc bệnh u nguyên bào võng mạc. "Con là một học sinh ngoan, rất hoà đồng với các bạn, tự tin và ham học hỏi. Con thích nhảy dân vũ và dancesport, tham gia tích cực vào nhóm nhảy của lớp. Chúng tôi rất xúc động khi đọc được những lời chia sẻ yêu thương của các bạn cùng lớp dành cho Bảo Anh. Chúng tôi mong Bảo Anh sớm hồi phục, thầy cô và các bạn luôn mong chờ đón con trở lại trường. Các con luôn là nguồn cảm hứng và động lực để các thầy cô nỗ lực mỗi ngày", cô Phương Lan bày tỏ. Chia sẻ với PV Tạp chí Trẻ em Việt Nam, gia đình Bảo Anh cho biết, em vừa hoàn thành ca phẫu thuật mắt tại Singapore, hiện đã trở về Việt Nam để tiếp tục chữa trị. Gia đình cùng Bảo Anh rất xúc động khi nhận được lá thư gửi gắm lời chúc, tâm tình và sự sẻ chia từ các bạn cùng lớp, thầy cô giáo Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu và Ban Tổ chức cuộc thi “Trường học hạnh phúc” - năm 2024. Gia đình tin rằng, năng lượng sẻ chia sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần giúp Bảo Anh sớm hồi phục, trở lại "Trường học hạnh phúc" trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè.