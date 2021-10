Bài tập squat có thể giúp tăng kích thước vòng 3?

Bài tập squat cơ bản

Bạn có thể thực hiện các động tác squat cơ bản phù hợp với trọng lượng cơ thể bằng cách giữ một số quả tạ hoặc nắm tạ tay bên hông. Càng xuống thấp, bạn sẽ càng kích hoạt cơ mông của mình. Đôi chân của bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ bài tập này.

Trong các bài tập squat,giữ tạ trên đầu là một thách thức đáng kể đối với cơ mông và cơ cốt lõi của bạn. Vì vậy, hãy giữ động tác này chậm và có kiểm soát, tạm dừng ở phía dưới để kích hoạt cơ mông của bạn. Bạn cũng sẽ tăng cường cơ gấp hông, cơ tứ đầu và toàn bộ phần trên cơ thể với bài tập này.

