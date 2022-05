Bái phục Công nương Kate Middleton với những lần diện lại đồ cũ mà vẫn rất đẹp

Tại bữa tối do The Thirty Club (2012) tổ chức và buổi ra mắt phim Mandela: Long Walk to Freedom (2013). Cùng diện váy xẻ, Kate đã sử dụng chiếc vòng cổ để thay đổi hoàn toàn "diện mạo" của bộ trang phục.

Kate Middleton đã mặc một chiếc váy màu xanh khi đến thăm phòng trưng bày chân dung ở London năm 2012, chiếc váy này cũng được cô lựa chọn khi đến Hội chợ ở Canberra năm 2014.

Tại dạ tiệc ARK lần thứ 10 (2011) và tại buổi tiệc ủng hộ sự kêu gọi hội trẻ em East Anglia - Houghton Hall (2016). Kate Middleton đã thay đổi kiểu tóc để không ai biết sự lặp lại của bộ trang phục này.