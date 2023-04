Bài phát biểu dậy sóng của Song Hye Kyo ở Baeksang 2023

MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG KHÁC TẠI BAEKSANG 2023

Hạng mục truyền hình

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoon In Sik (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo)

- Kịch bản hay nhất: Park Hae Young (Nhật ký tự do của tôi)

- Nam diễn viên tân binh: Moon Sang Min (Dưới bóng trung điện)

- Nữ diễn viên tân binh: Roh Yoon Seo (Khóa học yêu cấp tốc)

- Nam diễn viên phụ: Jo Woo Jin (Narco Saints)

- Chỉ đạo nghệ thuật: Ryu Seong Hee (Little Women)

Hạng mục điện ảnh

- Phim hay nhất: The Night Owl

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan Wook (Quyết tâm chia tay)

- Kịch bản hay nhất: Jung Ju Ri (Next Sohee)

- Nam diễn viên tân binh: Park Jin Young (Christmas Carol)

- Nữ diễn viên tân binh: Kim Si Eun (Next Sohee)

- Nam diễn viên phụ: Byun Yo Han (Thủy chiến đảo Hansan: Rồng trỗi dậy)

- Nữ diễn viên phụ: Park Se Wan (645)

- Đạo diễn hình ảnh: Lee Mo Gae (Hunt)

Show Tạp kĩ hay nhất: PSICK Show

Nam Nghệ sĩ giải trí: Kim Jong Kook

Nữ Nghệ sĩ giải trí: Lee Eun Ji

Giải thưởng khán giả bình chọn: IU, Park Jin Young