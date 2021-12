Bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND đối với Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn

Your browser does not support the audio element.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm một số chức danh tại kỳ họp HĐND (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh).

Theo đó, các đại biểu biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trịnh Thị Minh Thanh để thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.