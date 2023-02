Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52: Tưởng tượng em là siêu anh hùng

Năm 2023, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 có chủ đề: “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Bài 1:

Trái Đất, ngày... tháng... năm

Gửi .... thân mến,

Tôi là.... Hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Là một siêu anh hùng ......., sứ mệnh của tôi là làm cho mọi con đường trên thế giới trở nên an toàn hơn cho trẻ em. Đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng với những sức mạnh siêu phàm mà tôi có, tôi tự tin rằng mình có thể làm được điều đó.

Tôi sẽ tiết lộ cho bạn siêu năng lực đầu tiên của tôi - telekinesis, đó là khả năng di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Tôi có thể điều khiển đèn giao thông và biển báo giao thông từ xa, đảm bảo rằng tất cả các con đường đều được chỉ dẫn rõ ràng và người tham gia giao thông dễ dàng tuân theo. Với sức mạnh này, tôi cũng có thể kiểm soát luồng giao thông, điều khiển ô tô và xe tải tránh xa các giao lộ đông đúc và khu vực trường học.

Sức mạnh siêu phàm thứ hai của tôi là siêu tốc độ. Với khả năng này, tôi có thể nhanh chóng đến hiện trường một vụ tai nạn, hoặc thậm chí ngăn chặn một vụ tai nạn trước khi nó xảy ra. Tôi cũng có thể sử dụng tốc độ của mình để bắt những kẻ đua xe liều lĩnh để họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Ngoài hai sức mạnh này, tôi còn có khả năng bay. Siêu năng lực này cho phép tôi dễ dàng tiếp cận những khu vực khó tiếp cận bằng cách đi bộ, chẳng hạn như đường miền núi và những ngôi làng hẻo lánh. Với tầm nhìn từ trên không, tôi có thể phát hiện ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn trước khi chúng trở thành mối đe dọa đối với trẻ em.

Cuối cùng, tôi sở hữu siêu năng lực telepathy - thần giao cách cảm. Với khả năng này, tôi có thể giao tiếp với những người lái xe cũng như trẻ em, cảnh báo họ về bất kỳ mối nguy hiểm nào trên đường và nhắc nhở họ cảnh giác và thận trọng. Điều này sẽ đảm bảo rằng mọi người được an toàn bất kể họ ở đâu trên thế giới.