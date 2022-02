Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 năm 2022 về vấn đề khủng hoảng khí hậu học sinh nên tham khảo

Với chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu” (tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis”), các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ tư liệu liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu để trích dẫn những dẫn chứng chính xác, thể hiện tầm quan trọng của vấn đề đối với cuộc sống của loài người.

Dưới đây là một mẫu viết thư UPU lần 51 về khủng hoảng khí hậu ngắn gọn để các bạn tham khảo.

“Kính gửi bác Tổng thư ký Liên hợp quốc!

Đầu thư cháu chúc bác thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc thành công và bình an.