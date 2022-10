Bài hát viral TikTok '2 3 con mực' của Linh Thộn bị gỡ vì đạo nhạc?

Đoạn nhạc "2 3 con mực" viral trên TikTok trong những ngày gần đây được trích từ bài hát Anh Yêu Em Cực của rapper Linh Thộn kết hợp cùng Minh Vũ ra mắt ngày 28/9. Ca khúc được nhiều khán giả trẻ yêu mến vì lời nhạc dễ nhớ, dễ thương và nhanh chóng tạo nên trend mới trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đến ngày 17/10, một số khán giả phát hiện phần nhạc của Anh Yêu Em Cực khá giống với bản remix This Is America do nhạc sĩ Eugene Tsai đăng tải từ năm 2018.