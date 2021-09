Bài dự thi "Cùng giữ màu xanh của biển" - Những “Thầy thuốc môi trường” của biển

Trong nhóm CB, NCV, có những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ trên biển, ăn uống trong điều kiện tàu không ngừng lắc lư và ngủ không theo giờ giấc nên luôn trong trạng thái chóng mặt, choáng váng. Thế nhưng bước vào nhiệm vụ, họ vẫn phải giữ đầu óc tỉnh táo vì các thao thác kỹ thuật đòi hỏi phải rất chuẩn xác. Công việc liên miên bất kể ngày đêm và gần như họ quên mất cảm giác về thời gian, cứ xong việc lúc nào là tranh thủ ngủ lúc ấy.

Mỗi lần đi biển, từ khó khăn lại rút ra được bài học cho những lần sau. Thiếu tá - Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường Trương Văn Tân, Nghiên cứu viên ngành Môi trường chia sẻ: Lúc tàu chạy trên biển say sóng là thường, nhưng khi tàu neo, nhất là thời gian neo kéo dài, cảm giác say sóng lại hoàn toàn khác. Có vị trí neo xa bờ, rất khó cho việc lấy mẫu; đòi hỏi người thực hiện phải nhanh nhẹn và có tính cẩn thận, kiên nhẫn; vừa chú trọng bảo đảm an toàn vừa bảo đảm việc lấy mẫu theo đúng quy định

Công việc của các “thầy thuốc” bao gồm đo đạc, phân tích, đánh giá sơ bộ chất lượng nguồn nước sinh hoạt của quân, dân trên các đảo như nước mưa, nước giếng, nước lọc (qua máy lọc nước biển thành nước ngọt)… Với các chỉ tiêu pH, hàm lượng oxy hòa tan, amoni, nitrit... trong nước, nhóm đo đạc ngay để cho ra kết quả phân tích bảo đảm đánh giá đúng thực tế môi trường nước sử dụng. Khi đó, sân đảo, boong tàu đều trở thành “phòng thí nghiệm”. Những thông số khác cần xác định theo Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường nước, nhóm thực hiện lấy và giữ mẫu trong các chai bảo quản để đem về phòng thí nghiệm tại Trung tâm phân tích…

Và đó chỉ là một trong rất nhiều chuyến đi thực tế của CB, NCV Trung tâm.

Niềm hạnh phúc giản dị