Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Công nghệ số giữ “xanh” môi trường biển

Ứng dụng công nghệ số vào giám sát, bảo vệ môi trường biển đối với các hoạt động du lịch cũng đã được một số địa phương chú trọng triển khai, đơn cử như thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Cách đây 2 năm, UBND TP. Sầm Sơn phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức khai trương, đưa Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vào hoạt động. Việc đưa các giải pháp công nghệ vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn ở đô thị du lịch biển Sầm Sơn. Những năm gần đây, công tác quản lý việc khai thác dịch vụ du lịch Sầm Sơn đã đi vào quy củ, hạn chế được rất nhiều các hoạt động khai thác du lịch, kinh doanh dịch vụ vi phạm môi trường biển; chất lượng môi trường biển được đánh giá tốt hơn rất nhiều so với trước đây.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát môi trường biển vùng bờ, nhất là vùng công nghiệp, du lịch, làng chài gắn với sinh hoạt đông đúc của cư dân, trong khuôn khổ bài viết này, trên quan điểm riêng của người viết, cần chú trọng một số nội dung sau:

Áp dụng rộng rãi, đồng bộ quản lý, giám sát môi trường, theo dõi “sức khỏe” biển thông qua các thiết bị công nghệ: Cùng với các dự án đô thị thông minh, nên có dự án triển khai lắp đặt các thiết bị công nghệ theo dõi không khí, đo đạc các chỉ số cần thiết liên quan đến môi trường biển, lắp đặt hệ thống camera theo dõi rác thải nơi hoạt động dân sinh vùng ven biển, đặc biệt vùng chợ, nhà hàng, khu chế biến, khu du lịch… để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát môi trường biển. Lợi thế của công nghệ này là tiết kiệm được nhân lực và thời gian, giúp cơ quan chức năng và những người làm công tác quản lý, giám sát nắm được thông tin về chất lượng không khí, môi trường biển, các hoạt động trên biển và vùng bờ quản lý, các hoạt động vùng gần bờ, vùng liên quan, đặc biệt là các vị trí nhạy cảm về môi trường biển một cách đồng bộ, kịp thời để có phương án xử lý trước mắt và giải pháp lâu dài.