Bãi cấu kiện "lạ" bên đường Hồ Chí Minh vẫn chây ỳ dù bị nhắc nhở

Ông Đỗ Mười, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh cũng xác nhận, bãi tập kết này là trái phép, đặt trên đất rừng sản xuất của ông Nguyễn Đại Hạnh, bà Lê Thị Hương, thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh.

Bãi tập kết trái phép nói trên không phải do chính chủ đất mở ra mà cho một công ty xây dựng thuê lại để đúc cấu kiện bê tông. Không chỉ tập kết cấu kiện bê tông, đá sạn trái phép, bãi tập kết này còn lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường mòn Hồ Chí Minh và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn lưới điện khi máy móc hoạt động ngay dưới đường điện 220kv.