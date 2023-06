Bài báo quốc tế của nhóm tác giả Việt Nam bị gỡ bỏ vì sao chép

1. Võ Hoàng Nhật Phong, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (tác giả Võ Hoàng Nhật Phong là nghiên cứu sinh tại University of Technology Sydney, Úc vào thời điểm đăng bài); 2. Bùi Xuân Thành, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM; 3. Nguyễn Thanh Tín, Trường ĐH Duy Tân (tác giả Nguyễn Thanh Tín là nghiên cứu sinh tại Gwangju Institute of Science and Technology, Hàn Quốc vào thời điểm đăng bài); 4. Nguyễn Đình Đức, ĐH Kyonggi, Hàn Quốc; 5. Đào Thanh Sơn, Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM; 6. Cao Ngọc Đan Thanh, Trường ĐH Duy Tân (tác giả Cao Ngọc Đan Thanh là nghiên cứu sinh tại National Taipei University of Technology, Đài Loan vào thời điểm đăng bài); 7. Võ Thị Kim Quyên, Trường ĐH Duy Tân (tác giả Võ Thị Kim Quyên là nghiên cứu sinh tại Myongji University, Hàn Quốc vào thời điểm đăng bài).

Đặc biệt, 2 người trong số 7 tác giả này là Nguyễn Thanh Tín và Bùi Xuân Thành cũng đứng tên cùng với ba tác giả khác trong bài báo đăng trên tạp chí Bioresource Technology vào năm 2016 có nội dung giống bài báo bị Journal of Environmental Management gỡ bỏ.

Sáng 10/6, phóng viên Dân trí nhiều lần liên lạc qua số điện thoại với tác giả liên hệ (corresponding author) của bài báo bị rút bỏ là PGS.TS Bùi Xuân Thành, Trường ĐH Bách khoa TPHCM để nắm thông tin sự việc nhưng người này không bắt máy. Sau đó, số điện thoại của ông Thành trong tình trạng thuê bao không liên lạc được.